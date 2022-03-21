لمدة 6 أيام: بداية من يوم غد الاثنين انقطاع الماء الصالح للشرب على كامل معتمديات ولاية بن عروس..

عاجل: ليلى بن علي تفضح المحامي منير بن صالحة وتكشف..

عاجل: لأول مرة ليلى بن علي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بتبييض الأموال وحقيقة الخلاف بينها وبين زوجة طباخ الرئيس..

امطار غزيرة بهذه المناطق..والرصد الجوي يحذر..

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-صفر في سانتياجو برنابيو

2022/03/21 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


سجل بيير-إيمريك أوباميانج هدفين ليقود برشلونة المتجدد ليلقن ريال مدريد درسا في كرة القدم ويُكبده هزيمة ثقيلة 4-صفر في مباراة قمة على ملعب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي متصدر بطولة الدرجة الأولى الإسبانية يوم الأحد.

وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياجو برنابيو عن اخرها بصمت برشلونة الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز سيطرة النادي القطالوني على مباراة القمة من البداية.

وأظهر عثمان ديمبلي وفيران توريس ضعف أجنحة ريال مدريد، حيث افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 29 بضربة رأس من أوباميانج إثر تمريرة عرضية من ديمبلي.
وحافظ برشلونة على إيقافه في مواجهة ريال مدريد الذي افتقد الانضباط والحوية ليعزز تقدمه بهدف من ضربة رأس للمدافع رونالد أراوخو بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديمبلي.

وحاول أنشيلوتي تغيير الوضع عندما أجرى تغييرين بين الشوطين لكن برشلونة أضاف الهدف الثالث في الدقيقة من الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة عبر توريس بعد تمريرة بالكعب من أوباميانج.

وبعدها بخمس دقائق، مرر توريس مهاجم باريس سان جيرمان السابق الكرة إلى مهاجم أرسنال السابق ليحرز هدفه الشخصي الثاني.

وسنحت عدة فرص لبرشلونة لزيادة تقدمه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ فريقه من هزيمة مذلة أكثر.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn