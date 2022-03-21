برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-صفر في سانتياجو برنابيو



سجل بيير-إيمريك أوباميانج هدفين ليقود برشلونة المتجدد ليلقن ريال مدريد درسا في كرة القدم ويُكبده هزيمة ثقيلة 4-صفر في مباراة قمة على ملعب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي متصدر بطولة الدرجة الأولى الإسبانية يوم الأحد.

وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياجو برنابيو عن اخرها بصمت برشلونة الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز سيطرة النادي القطالوني على مباراة القمة من البداية.

وأظهر عثمان ديمبلي وفيران توريس ضعف أجنحة ريال مدريد، حيث افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 29 بضربة رأس من أوباميانج إثر تمريرة عرضية من ديمبلي.

وحافظ برشلونة على إيقافه في مواجهة ريال مدريد الذي افتقد الانضباط والحوية ليعزز تقدمه بهدف من ضربة رأس للمدافع رونالد أراوخو بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديمبلي.

وحاول أنشيلوتي تغيير الوضع عندما أجرى تغييرين بين الشوطين لكن برشلونة أضاف الهدف الثالث في الدقيقة من الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة عبر توريس بعد تمريرة بالكعب من أوباميانج.

وبعدها بخمس دقائق، مرر توريس مهاجم باريس سان جيرمان السابق الكرة إلى مهاجم أرسنال السابق ليحرز هدفه الشخصي الثاني.

وسنحت عدة فرص لبرشلونة لزيادة تقدمه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ فريقه من هزيمة مذلة أكثر.