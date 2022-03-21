فريتز ينهي سلسلة انتصارات نادال ويحرز لقب إنديان ويلز

وضع تيلور فريتز حدا لمسيرة انتصارات رافائيل نادال في 20 مباراة متتالية بفوزه على اللاعب الإسباني 6-3 و7-6 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس ، ليصبح أول أمريكي يحرز اللقب منذ أندريه أغاسي قبل ما يزيد على 20 عاما.

ومنح فريتز جماهير بلاده التي جاءت لمشاهدته – أداء بطولي وفائز أمريكي – ليحرم نادال من لقبه الرابع هذا الموسم واللقب 37 في بطولات الماسترز.

وكان اللاعب الإسباني البالغ من العمر 35 عاما بعيدا عن مستواه بشكل واضح في بداية المباراة، وكسر فريتز إرساله مرتين ليتقدم 4-0.

و مثلما فعل في مرات عديدة من قبل، رفض نادال رفع الراية البيضاء وحافظ على إرساله مرتين وكسر إرسال اللاعب الأمريكي لتصبح النتيجة 5-3، ليثير حماس الجماهير التي ملأت الملعب.

واستجمع فريتز قواه وأوقف تقدم نادال بثالث كسر لإرسال اللاعب الإسباني ليحسم المجموعة الأولى.

وفي نهاية المجموعة الافتتاحية، طلب نادال وقتا للعلاج وعاد الملعب بحماس متجدد.

ووصلت المجموعة الثانية إلى شوط فاصل، لكن في النهاية أثبت اللاعب الأمريكي صاحب ضربات الإرسال القوية أنه الأكثر جاهزية من منافسه الإسباني.