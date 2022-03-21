قابس: تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 6 اصابات بالحامة و4 بغنوش واصابتين بقابس الجنوبية، وذك من مجموع 95 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابت الجديدة يبلغ إجمالي الحالات الايجابية المسجّلة بالجهة منذ بداية الجائحة 28 ألفا و 915 إصابة منها 28 ألفا و779 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا إجمالي حالات العدوى النشيطة 135 حالة تتوزع الى 38 حالة بمارث، و30 بقابس الجنوبية، و21 بالحامة و20 بوذرف، و8 حالات بكل من قابس المدينة ومطماطة الجديدة، و4 بغنوش و3 بالمطوية وحالتين بقابس الغربية، وحالة واحدة بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 33 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 11 مريضا ومريضة يقيمون باقسام كوفيد 19 بمستشفيات الجهة.