اخر مستجدات قضية المحامي عبد الرزاق الكيلاني..

من المنتظر ان يسلم قاضي التحقيق المتعهد بقضية المحامي عبد الرزاق الكيلاني اليوم أو غدا صباحا ختم التقرير في هذه القضية، (إما ان يقرر إحالته على الدائرة المختصة في حالة سراح او إحالته في حالة إيقاف).

وحسب ما نقلته اذاعة جوهرة اف أم عن مصادر وصفتها بالمطلعة فانه في صورة إحالته بحالة إيقاف، فسيتم تعيين جلسة خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أنّ القضاء العسكري كان قد أصدر مساء يوم 2 مارس الحالي، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين تم إيواء موكّله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.