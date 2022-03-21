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حجز قطع غيار وإطارات مطاطية بقيمة 104 آلاف دينار

2022/03/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الديوانة التونسية اليوم الاثنين 21 مارس 2022 أنّ مصالحها بسيدي بوزيد حجزت كميات من قطع غيار واطارات مطاطية مهربة مجهولة المصدر قالت إنّ قيمتها بلغت 104 ألاف دينار.

وأضافت الديوانة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ دوريات تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد تمكنت بالتنسيق مع وحدات أمنية بالجهة في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني من حجز كمية هامة من الاطارات المطاطية وقطع غيار السيارات والدراجات مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بتفتيش أحد المحلات الكائنة بجهة سيدي بوزيد وإلى أنّه تم العثور على البضاعة المذكورة مبرزة أنّ صاحبها لا يملك أية وثيقة تثبت شرعية مسكها .

وأكّدت الديوانة أنّه تمّ تحرير محضر حجز في الغرض .

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