منير بن صالحة: “مرسوم الصلح الجزائي سيجعل السجون حكرا على زائريها الأصليّين” #خبر_عاجل

نشر المحامي منير بن صالحة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 تدوينة علق من خلالها على مرسوم الصلح الجزائي الذي صادق عليه رئيس الجمهورية.

و اعتبر بن صالحة أن هذا المرسوم يكرّس أولا ثقافة الصلح بين الفرقاء وسيخفّف من الاكتضاض ويجعل السجون حكرا على زائريها الأصليين من هم مرتكبو الجنايات ضد الأشخاص كيف القتل و الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة وسرقة المنازل الخ .

وكتب بن صالحة

مرسوم الصلح الجزائي:

علاش بعض الجهات ضدو ؟

شنوة فيه يقلق ؟

بغض النظر عن التفاصيل التطبيقة و معايير التنفيذ و كيفياتو و الي هي اشياء تو يتم تحديدها قي النسخة النهائية ، لكن انا نحب نرجع الى النقطة المهمة في المرسوم و الجوهرية و الي هي ارساء ثقافة الصلح ،و عقلية المصالحة و الي هي بش تؤدي إلى تنفيس السجون المكتضة بقضايا المخالفات المالية و تبقى السجون لزائريها الاصيلين و الحقيقيين و هم مرتكبو الجنايات ضد الأشخاص كيف القتل و الاغتصاب و الاعتداء بفعل الفاحشة و سرقة المنازل الخ .. الخ. .

تعرفو الي العشرية الاخيرة السوداء تم فيها ارتهان الاقتصاد الوطني و ابتزاز رجال الأعمال بالتهديد و التخويف و السجون و ولات السجون معبية برجال الأعمال الي رفضو الابتزاز.

اليوم بعد قرار الرئيس قيس سعيد الي عندو مخالفة اقتصادية يخلص للدولة موش يدفع الفلوس للسماسرة و السياسيين .

بربي شنوة الي يقلق في العملية ؟

في بالكم الي سجون أوروبا الكل ما فيها حتى شخص موقوف على موضوع الفلوس موش خاتر هوما يحبو رجال الأعمال و إنما خاتر يخافو على مواطن الشغل و على عجلة الاقتصاد .

احنا اليوم بحملة السجون الي عملناها طيلة العشرية السوداء وين وصلنا ؟ وصلنا إلى رجال أعمال في السجون او في المنافي إلى معامل مغلقة و الى نسبة بطالة الأعلى في العالم .

مرسوم الصلح الجزائي سوف يكون ثورة تشريعية و سوف يؤدي إلى المصالحة و استرجاع الثقة و طمأنة الرأس المال الوطني.

الرأس المال الوطني هو الحل الوحيد للازمة الاقتصادية الخانقة تونس لن تتحسن بقروض صندوق النقد الدولي و إنما بسواعد ابنائها و بناتها.

ما قام به قيس سعيد عجز عنه خصومه طيبة العشرية السوداء و هي ارساء ثقافة المصالحة الاقتصادية و سوف ترون ايجابيات المرسوم مباشرة بعد صدوره .