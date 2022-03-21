بنزرت: تراجع نسبة إيجابية التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” إلى 3.7 بالمائة

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى المشيرقي، بأن نسبة إيجابية التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” المستجد، تراجعت الى 3.7 بالمائة.

وذكرت ذات المصدر، لـ(وات)، ان الجهة سجلت 7 إصابات جديدة بالفيروس من مجموع 189 عينة تحليل، كما تراجع عدد حالات الإقامة بالفضاءات الاستشفائية، الى 3 حالات، منها حالتان في قسم الاوكسيجين، والثالثة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، مشيرة إلى أن إجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 42380 إصابة، منها 40385 حالة تعافي، و1352 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة.

وجددت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي، الدعوة الى عموم المواطنين، من أجل مواصلة التقيد باجراءات وبروتوكولات السلامة من تباعد وحمل للكمامة وغسل للايدي، فضلا عن الحصول على الجرعة الثالثة من التطعيم ضد فيروس “كورونا”، أو استكمال جرعات التلقيح بالنسبة لمن يتم عملية التطعيم.

يشار إلى ان العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من التلقيح المضاد للفيروس بلغ بالجهة الى حدود اليوم 387 ألفا و47 شخصا، وعدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التطعيم بلغ 340 ألفا و421 شخصا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثالثة 53 ألفا و337 شخصا، بحسب تأكيد المصدر نفسه.