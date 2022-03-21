خروج قطار عن السكة واصابة 6 أشخاص على مستوى منطقة “الكريب”..خبر_عاجل

جدّ، مساء اليوم الإثنين، على مستوى مدخل منطقة “الكريب محطة” من ولاية سليانة، حادث تمثل في خروج القطار القادم من سيدي بورويس في اتجاه تونس العاصمة عن السكة وحياده عن مساره.

وأوضح رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب، خميس الغزواني، في تصريح لـ(وات)، أن القاطرة الأولى هي التي حادت عن السكة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 6 إصابات جميعها طفيفة من بينهم السائق (4 رجال وامرأتين)، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالكريب لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف الغزواني، أنه تم توفير سيارتي إسعاف تابعة لفرقة الحماية المدنية بالكريب، وسيارة إسعاف تابعة لفرقة الحماية المدنية بقعفور، وسيارتي إسعاف إضافيتين تابعتين للمستشفى المحلي بالكريب، مؤكدا أن الجهود متظافرة لإعادة القاطرة إلى مسارها.

من جهته، قال مصدر طبي، أن المستشفى المحلي بالكريب إستقبل 6 أشخاص يحملون بعض الرضوض، وقد تلقوا الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن 5 أشخاص سيغادرون المستشفى، وسيتم توجيه شخص واحد إلى المستشفى الجهوي بسليانة.

من جانبه، قال والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، إنه تم توفير 4 حافلات لنقل بقية المسافرين إلى محطة القطار بقعفور.