توننداكس يينهي معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 46ر0 بالمائة

انهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات حصة، الاثنين، متراجعا بنسبة 46ر0 بالمائة ،ليبلغ النقطة 28ر7099 وسط حجم تداول ناهز 9ر5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واحتل سهم شركة الاستثمار تونافست قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور سعره بنسبة 4ر4 بالمائة مقفلا على سعر 340ر8 دينار وحجم تداول هزيل لم يتجاوز الالف دولار.

وتطور سعر الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية، بنسبة 3 بالمائة وليختتم الحصة على سعر070ر4 دينار مع حجم تداول بقيمة 211 ألف دينار.

ولا يزال سهم البنك العربي لتونس يواصل رحلته نزولا ليتدحرج بنسبة 5 بالمائة بالمائة وسعر090ر2 دينار، مسجلا معاملات في حدود 68 ألف دينار.

وتقهقر سعر سهم الشركة الدولية للايجار المالي، بدوره، بنسبة 5ر3 بالمائة مقفلا على سعر 000ر20 دينار، وسط معاملات بقيمة 68 الف دينار.

وكان سهم ” استري ” للتامين واعادة التامين، الأكثر تداولا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح هامة بقيمة 9ر2 مليون دينار ألف دينار، بفضل تبادل كتل،واقفل السهم على سعر 340ر57 دينار.