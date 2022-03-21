القصرين: ضخّ أكثر من 85 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم بداية من يوم غد

أفادت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي، أنه تم اليوم الإثنين، جلب 78 فاصل 24 طنا من مادة الزيت المدعّم الى وحدات تعليب الزيت بالجهة، أي ما يعادل 85 ألفا و133 لترا من الزيت، سيتم ضخها في مختلف معتمديات الجهة بداية من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت البريكي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الجاري وإلى غاية يوم السبت المنقضي، جلب 185 فاصل 680 طنا من الزيت النباتي المدعم من الديوان الوطني للزيت لوحدات التعليب الـ4 الموجودة بالولاية، تم توزيع 178 ألفا و596 لترا منها في ولاية القصرين من قبل شركات الجملة والتفصيل، أي ما يقارب 88 بالمائة من الكمية الجملية، بإعتبار أن وحدات تعليب الزيت المدعم المذكورة تزّود إلى جانب ولاية القصرين، ولايات سيدي بوزيد والقيروان والكاف وقفصة.

وبخصوص مادة السميد الغذائي المدّعم، التي تشهد نقصا فادحا منذ مدة بالجهة، إلى جانب الزيت المدعم، أوضحت المسؤولة الجهوية أنه تم خلال الـ20 يوما المنقضية من شهر مارس الجاري، ضخّ أكثر من 1196 طنا من هذه المادة في مختلف معتمديات الولاية، لاسيما في المناطق الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية، مؤكدة أن كمية من هذه المادة الأساسية تدخل للجهة بمعدل يوم بعد يوم.

وبخصوص مادة الفرينة، كشفت البريكي، عن أن جميع مخابز الجهة والبالغ عددها 113 مخبزة بصدد التزود بحصصهم الشهرية المعتادة، ولم يتم إلى حد الآن تسجيل نقص في هذه المادة في اي مخبزة، معربة بالمناسبة عن استغرابها من تواصل الطوابير أمام المخابز في ظل توفر الكميات المطلوبة لإعداد الخبز.

وأكّدت، من جهة أخرى، أن الاستعدادات لشهر رمضان انطلقت بصفة مبكرة، وأن كل المنتوجات الغذائية والإستهلاكية متوفرة بكميات كافية، بإستثناء الاضطرابات المسجلة في الزيت المدعم، الذي تم فقدانه بشكل تام في الآونة الأخيرة، موضحة أن عملية التزود بهذه المادة المدعمة ستعود قريبا بصفة تدريجية إلى نسقها العادي.