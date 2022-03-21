تطاوين: تسجيل حالتي وفاة في معتمدية تطاوين الجنوبية و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا في معتمدية تطاوين الجنوبية، حسب ما نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وذلك بعد انقطاع عن تقديم إفادات حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، منذ قرابة الشهر.

كما أفادت ذات الإدارة بأنها سجلت أيضا 21 إصابة جديدة بهذا الوباء، تتوزع إلى 10 حالات في غمراسن و04 في تطاوين الشمالية و03 في كل من تطاوين الجنوبية ورمادة وحالة واحدة في ذهيبة. وأشارت إلى أن ثلاثة مصابين يقيمون بقسم كوفيد-19 برمادة للعلاج.

جدير بالذكر أن تم تسجيل تراجع في مدى الاحتياطات من العدوى في الأيام الأخيرة، من ذلك عدم حمل الكمامة واحترام مسافة التباعد وعودة التظاهرات الثقافية والمناسبات، مما يهدد بتفشي عدوى الوباء، خاصة وأن نسب التلقيح في الجهة مازالت ضعيفة، لا سيما بالنسبة للجرعة الثالثة الموجهة لتعزيز المناعة.

وجرت صباح اليوم الاثنين بمقر الإدارة الجهوية للصحة عملية التسلم والتسليم بين الدكتور طه المقدميني، المدير الجهوي المتخلي للصحة، وخلفه الدكتور عمر بوعون، المدير الجهوي الجديد للصحة بولاية تطاوين.