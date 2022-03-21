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تونس تدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة السعودية

2022/03/21 أخبار, المصدر, سياسة

أدانت تونس، اليوم الإثنين، بشدّة، الاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، والتي طالت منشآت مدنية ومرافق اقتصادية حيوية.
وجدّدت تونس، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخاج، تأكيد “تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها وتقوض استقرار المنطقة وتخرق القوانين والأعراف الدولية”، وفق نص البيان.

وكانت منشآت اقتصادية ومدنية سعودية قد استهدفت بواسطة طائرات مُسَيّرة وصواريخ باليستية موجهة من الأراضي اليمنية، مما تسبب في أضرار مادية في بعض تلك المنشآت، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية سعودية.

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