المنستير: إيقاف 63 شخصا مفتش عنهم من بينهم متورط في سرقة عدد من السيارات

ألقت الوحدة الأمنية بمركز الأمن الوطني بلمطة من ولاية المنستير، اليوم الاثنين، القبض على شخص على خلفية ارتكابه لعدّة عمليات سرقة لسيارات، آخرها عمليّة سرقة لسيارة من مدينة قصر هلال، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وأسفرت حملات نظمتها الوحدات الأمنية بمنطقتي الأمن الوطني بجمال وبقصر هلال نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وحدات من النظام العام والأمن السريع وشرطة النجدة، عن إيقاف مجموع 62 شخصا صادرة بشأنهم مناشير تفتيش، وحجز 4 سيارات مفتش عنها.

وسجّلت منطقة الأمن الوطني بجمال، 7 قضايا عدلية مختلفة، منها استهلاك مخدرات وإضرام النار ومسك سلاح ناري واحتفظت بمرتكبيها، وحجز بندقية صيد بدون رخصة، و4 رخص معلقة، وحرّرت 21 مخالفة الكترونية و22 محضرا عدليا وجبائيا، و4 آلاف قارورة ماء معدني على متن شاحنة بسبب خرق قواعد الصحة، و1200 كيلوغرام من البصل لدى أحد المحتكرين.

وحجزت الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بقصر هلال، أسلحة بيضاء وموادا كحولية، حسب ذات المصدر.