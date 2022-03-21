تصفيات كاس العالم 2022 (الدور الحاسم): الخزري وبرون يغيبان عن تشكيلة المنتخب التونسي في مباراتي مالي

ستعرف تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم غياب الثنائي ديلان برون ووهبي الخزري عن مباراتي الباراج التي ستجمع منتخب نسور قرطاج بالمنتخب المالي يومي 25 مارس الجاري بباماكو و29 منه بملعب حمادي العقربي برادس من اجل التاهل الى مونديال قطر وذلك وفق ما اعلن عنه مدرب المنتخب التونسي جلال القادري اليوم الاثنين قبل انطلاق الحصة التدريبية التي اجراها زملاء اللاعب يوسف المساكني بالملعب الفرعي برادس.

واوضح في هذا السياق “اثبتت الفحوصات الطبية التي اجراها كل من وهبي الخزري وديلان برون مع فريقيهما ضرورة ركونهما للراحة الاجبارية لعدة ايام وبالتالي فان اللاعبين سيغيبان عن المواجهة المزدوجة ضد المنتخب المالي في حين لا تكتسي الاصابة التي تعرض لها الياس السخيري خطورة كبيرة ومن المنتظر ان يلتحق بالتربص غدا الثلاثاء”.

وشدد القادري في تصريح اعلامي على ان “لاعبي المنتخب التونسي يدركون كيفية التعامل مع مثل هذه المقابلات الحاسمة بحكم الخبرة القارية التي يكتسبونها” مبينا “سنسعى خلال فترة الحالية الى التركيز على مشاهدة المنافس وخصائصه الفنية والتكتيكية مع التعويل على اكثر العناصر جاهزية في لقاء باماكو وكذلك رادس اذ ان قصر فترة التحضيرات لمقابلتي الباراج لا تسمح بتطوير مردود المنتخب بطريقة جلية.” واضاف “نعول على ارادة اللاعبين وعزيمتهم من اجل تحقيق هدف التاهل الى المونديال لاسيما وان لقاء الاياب سيكون في رادس وتحت تشجيع الالاف من جماهيرنا التي ستمنح اللاعبين شحنة معنوية ايجابية “.

وشهدت الحصة التدريبية التي اجراها زملاء اللاعب غيلان الشعلالي اليوم الاثنين بالملعب الفرعي برادس مشاركة 20 لاعبا فقط بفعل غياب كل من حارسي المرمى النجم الساحلي والنادي الصفاقسي علي الجمل وايمن دحمان اللذين سيلتحقان غدا بالتربص بمعية الياس السخيري المتوقع وصوله صباح غد الثلاثاء وكذلك الشان بالنسبة لكل من عصام الجبالي وانيس بن سليمان المتوقع وصولهما مساء اليوم لمطار تونس قرطاج وكذلك لاعب ابها السعودي سعد بقير.

يذكر ان المنتخب التونسي يشد الرحال يوم الاربعاء القادم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر للعاصمة المالية باماكو لخوض مباراة الذهاب التي سيحتضنها ملعب 26 مارس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

وبعد تاكد غياب الخزري وبرون فان الوفد الذي سيتحول الى باماكو سيضم 26 لاعبا.