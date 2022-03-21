عاجل: السجن لمخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة..

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2022/03/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس اليوم الإثنين بالسجن مدّة ثلاثة أشهر في حقّ كلّ من النائبين المجمدين سيف مخلوف وماهر زيد والمحامي مهدي زقروبة من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه فيما عُرف بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما اوردته موزاييك.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج بمقتضى تعهيد صادر عن وكالة الجمهورية وبعد التنسيق مع الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس باعتبار وجود محامين من المشمولين بالبحث.

وقد أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث مع تجنيح التهم المنسوبة إلى المتهمين وإحالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة ناحية تونس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي منعوا بتاريخ الإثنين 15 مارس 2021 مسافرة من المغادرة في اتجاه تركيا لأنّها مشمولة بالإجراء الحدودي S17.

وبسبب تنفيذ قرار المنع من المغادرة في حقها تحوّل بهو مطار قرطاج إلى “حلبة” حيث حاول نواب من ائتلاف الكرامة يقودهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف الدخول وتمكينها بالقوة من السفر.

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