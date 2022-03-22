عاجل: البنك الأمريكي “مورغان ستانلي” يحذّر تونس من عدم سداد ديونها

حذر بنك مورغان ستانلي الأمريكي، من أن تونس تتجه نحو التخلّف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.

وقال البنك “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”.

ورجحّ البنك أن يحدث ذلك العام القادم، ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتقلص في الإنفاق.

و”مورغان ستانلي” هي شركة خدمات مالية تقوم من خلال الشركات التابعة لها والشركات الفرعية، بتقديم المشورة وإنشاء رأس المال وتداوله وإدارته وتوزيعه للمؤسسات والحكومات والأفراد.

كما تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات أعمال: الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار.

يشار الى وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، كانت قد خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (‭CCC‬)، الجمعة الماضي.