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وزارة الفلاحة تنبه منتجي الحبوب من ظهور أعراض مرض الصدأ الأصفر والصدأ البني بمزارع القمح

2022/03/22 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


نبهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منتجي الحبوب من ظهور أعراض مرض الصدأ الأصفر والصدأ البني بمزارع القمح ببعض ولايات الإنتاج بالشمال، بالإضافة إلى تواصل ظهور وتطور مرض الصدأ التاجي بمزارع القصيبة.

ولفتت الوزارة في بلاغ، الثلاثاء، إلى خطورة أمراض الأصداء ووبائيتها خاصة مع تواصل هبوب الرياح الذي يمثل العامل الرئيسي في سرعة انتشارها بمزارع الحبوب.
وأوصت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، الفلاحين بالمراقبة المستمرة لمزارع الحبوب والتدخل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض.

كما نصحت، باختيار مبيد فطري ذو فاعلية مزدوجة ضد أمراض الأصداء والتبقع السبتوري لحماية كاملة لمزارع الحبوب، في حالة التدخل بمزارع القمح الصلب والتريتيكال لمداواة الصدأ الأصفر أو البني، مشيرة إلى أنه يتوقع نزول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

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