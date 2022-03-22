المنستير:وفاة شخص واصابة 5 اخرين بفيروس “كورونا”

سجلت الدائرة الصحية بالمنستير حالة وفاة إضافية بفيروس “كورونا” مصرح بها بتاريخ 20 مارس الجاري ليتطور مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1143 حالة وفاة وفق الإدارة الجهوية للصحة

وتطورت بالجهة الصحية بالمنستير الإصابات بفيروس “كورونا” منذ مارس 2020 إلى 57 ألفا و902 من الإصابات بعد التصريح بتاريخ 20 مارس الجاري ب05 إصابات إضافية منها 3 إصابات بمعتمدية البقالطة وإصابتين بمعتمدية المنستير.

وتراجع عدد الحالات النشطة بتاريخ 20 مارس الجاري إلى 425 حالة، في حين تقيم 19 حالة مصالة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بالجهة من بينها 4 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، لتنخفض النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” بالمستشفيات العمومية إلى 17 فاصل 9 في المائة.

كما شهدت الجهة الصحية بالمنستير تراجع مستوى الاختطار خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى حدّ 20 مارس الجاري إلى “المتوسط” مع تسجيلها 38 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وتراجع مستوى الاختطار بمعتمدية بني حسان إلى “الضعيف” ب7 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، و”مرتفع” بمعتمديتي البقالطة ب113 إصابة والمنستير ب60 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، و”متوسط” ببقية المعتمديات، حسب ذات المصدر.

وتطورت حالات الشفاء إلى 56 ألفا و334 حالة تعافي بعد التصريح بتاريخ 20 مارس الجاري ب09 حالات تعافي إضافية، وارتفعت إلى غاية 21 مارس الجاري النسبة الجهوية للأشخاص الذين تلقوا ما يعادل جرعتي تلقيح ضدّ “كوفيد19” إلى 53 فاصل 83 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و74 فاصل 69 في المائة من جملة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالجهة