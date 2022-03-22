وزارة الفلاحة تحذر منتجي الحبوب..

حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتجي الحبوب من ظهور أعراض مرض الصدأ الأصفر والصدأ البني بمزارع القمح ببعض ولايات الإنتاج بالشمال، بالإضافة إلى تواصل ظهور وتطور مرض الصدأ التاجي بمزارع القصيبة.

ونظرا لخطورة أمراض الأصداء ووبائيتها خاصة مع تواصل هبوب الرياح الذي يمثل العامل الرئيسي في سرعة انتشارها بمزارع الحبوب، توصي مصالحها المختصة الفلاحين بــ:

– المراقبة المستمرة لمزارع الحبوب

– التدخل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المصادق عليها في الغرض.

– في حالة التدخل بمزارع القمح الصلب والتريتيكال لمداواة الصدأ الأصفر أو البني، ينصح باختيار مبيد فطري ذو فاعلية مزدوجة ضد أمراض الأصداء والتبقع السبتوري لحماية كاملة لمزارع الحبوب علما وأنه يتوقع وصول أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.