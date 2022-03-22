الصغير الزكراوي:” قيس سعيّد في وضعيّة لا يُحسد عليها بعد فشل الاستشارة”

عاجل: وفاة شابين في ظروف مسترابة بمكثر..

اعتقال شاب تونسي بلندن بسبب جريمة قتل.. وهذه التفاصيل

تنبيه: ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه المنطقة..

جوفنتوس يتخلى عن باولو ديبالا بشكل نهائي

2022/03/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أكد ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لجوفنتوس، أن ناديه قرر التخلي عن باولو ديبالا، مهاجم الفريق، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد أن فشل جوفنتوس وديبالا في التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل العقد الجديد، مما يعني أن العلاقة سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أريفابيني، في تصريحات لشبكة (توتو ميركاتو) الايطالية “أهم تغيير هو أن جوفنتوس لم يجدد عقد باولو ديبالا(..) مع الصفقات التي أبرمناها في جانفي ووصول فلاهوفيتش، لم يعد لديبالا موقع في المشروع، لهذا السبب كان هذا القرار مفضلًا”.

وتابع “اتخذنا خياراتنا في جانفي، ووصلنا إلى هنا، كان من السهل على جوفنتوس تقديم عرض منخفض، لكنه كان سيشكل عدم احترام تجاه باولو، لقد تم اتخاذ القرار، كان اجتماع اليوم وديًا وواضحًا ومحترمًا”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn