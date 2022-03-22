جوفنتوس يتخلى عن باولو ديبالا بشكل نهائي

أكد ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لجوفنتوس، أن ناديه قرر التخلي عن باولو ديبالا، مهاجم الفريق، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد أن فشل جوفنتوس وديبالا في التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل العقد الجديد، مما يعني أن العلاقة سوف تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أريفابيني، في تصريحات لشبكة (توتو ميركاتو) الايطالية “أهم تغيير هو أن جوفنتوس لم يجدد عقد باولو ديبالا(..) مع الصفقات التي أبرمناها في جانفي ووصول فلاهوفيتش، لم يعد لديبالا موقع في المشروع، لهذا السبب كان هذا القرار مفضلًا”.

وتابع “اتخذنا خياراتنا في جانفي، ووصلنا إلى هنا، كان من السهل على جوفنتوس تقديم عرض منخفض، لكنه كان سيشكل عدم احترام تجاه باولو، لقد تم اتخاذ القرار، كان اجتماع اليوم وديًا وواضحًا ومحترمًا”.