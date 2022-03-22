سليانة: افتتاح البرنامج البلدي الخصوصي 2022-2024 لبلدية بوعرادة



نظمت، اليوم الثلاثاء، بلدية بوعرادة من ولاية سليانة، بقاعة المؤتمرات، فعاليات افتتاح البرنامج البلدي الخصوصي 2022-2024، الممول في جزء منه من قبل الإتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع “المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني بوعرادة”.

وذكر رئيس بلدية بوعرادة، منجي بن المتجول، في تصريح ل(وات)، أن البرنامج يشمل 4 محاور أساسية، تتمثل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، مبينا أن الشأن الإجتماعي سيشمل توزيع 800 مساعدة إجتماعية للعائلات المعوزة.

وأضاف، أن من بين مشاريع هذا البرنامج، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون دينار، إمضاء إتفاقية تشييد ملعبي كرة قدم وكرة سلة، إلى جانب إمضاء إتفاقية تتعلق بالقضاء على بعض النقاط السوداء، على غرار تقسيم الريان والمساحة البيضاء بحي النور الثاني.

وقال بن المتجول، إن الإفتتاح شمل أيضا، إمضاء إتفاقية تتعلق بإستكمال تعميم الإنارة العمومية بالتجمعات السكنية الريفية، وإتفاقية إنتداب مكتب خدمات للتعاقد مع مستشارين لمتابعة المشاريع، مؤكدا على أهمية هذه المشاريع المختلفة لدفع عجلة التنمية بمعتمدية بوعرادة.