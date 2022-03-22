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اعتقال شاب تونسي بلندن بسبب جريمة قتل.. وهذه التفاصيل

2022/03/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن اعتقالشاب تونسي يدعى ماهر معروف لتورطه بمقتل شابة في سكن جامعي في وسط لندن يوم السبت الفارط.

وتم اعتقال ماهر معروف في منطقة كليركينويل بعد أن ناشد المحققون الأمنيوني، الجمهور، الحصول على معلومات لتحديد مكان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

وذكرت شرطة العاصمة أنه تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وقالت إنه لا يزال رهن الاعتقال.

كانت شرطة لندن بدأت حملة مطاردة، للشاب التونسي لاحتمال تورطه بمقتل الطالبة علم النفس في جامعة السيتي في لندن سابيتا ثانواني (19 عاما) التي كانت قتلت في شقق طلابية شارع سيباستيان، كليركينويل، في وسط لندن.

وقالت شرطة سكوتلانديارد إن الضحية من أصول شرق أوسطية، وقيل انها مواطنة بريطانية وكانت تدرس علم النفس في جامعة سيتي في لندن. وأضافت بأنه على الرغم من عدم التعرف على جسدها رسميًا “فقد تم إبلاغ أسرة سابيتا وسيتم دعمها من قبل ضباط متخصصين”.

وكانت الشرطة قالت في سابق يوم الأحد، إن معروف غير مظهره وغاب عن الأنظار. وقالت ضابطة التحقيق ليندا برادلي إن معروف شوهد بشعر داكن ولحية، لكنه حلق رأسه منذ ذلك الحين ولديه “القليل من شعر الوجه”.

وأضافت برادلي “معروف كان على علاقة بسبيتة لكنه لم يكن طالبا ولديه روابط عبر لندن، لا سيما في مناطق ماربل آرك وإدجوير رود ولويشام ومعروف أيضًا أنه يسافر إلى كامبريدجشير”.

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