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أحمد كرم:”تخفيض فيتش رايتنغ الترقيم السيادي لتونس هو دقّ لناقوس الخطر.. والحل يجب أن يكون تونسيّا تونسيّا”

2022/03/22 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

قال أحمد كرم عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تخفيض ” فيتش رايتنغ ” الترقيم السيادي الخاص ب تونس إلى CCC لم يكن مفاجئا ، و ذلك بالنظر الى التصنيفات السابقة التي سبق وأن أعلنت عنها وكالات أخرى على غرار وكالة ” موديز ” .
واعتبر أحمد كرم في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم أن هذا التصنيف السيادي ” يدق ناقوس الخطر على الوضع الاقتصادي التونسي ” داعيا في ذات السياق الى ضرورة تركيز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ” بصفة عاجلة ، و هي إجراءات مكلفة حسب تعبيره .

و في سياق الاصلاحات الاقتصادية تحدث أحمد كرم عن ضرورة إيجاد اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل مشيرا الى وجود مرونة من الاتحاد قائلا :” الاتحاد أبرز مرونة إزاء الاصلاحات الاقتصادية و الحل يجب أن يكون تونسيا تونسيا و بعد توافق بين الحكومة والاتحاد ” .

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