تطاوين: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع الى 04 إصابات في تطاوين الجنوبية، و03 في غمراسن، إلى جانب إصابتين في كل من تطاوين الشمالية ورمادة.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي، إلى إقامة مصابين اثنين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و3 مصابين آخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة.

وتواصل الادارة الجهوية للصحة، تنظيم حملات التلقيح في الاسواق الاسبوعية، للترفيع قدر الإمكان في عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا”، فضلا عن تقديم جرعة تعزيز المناعة، التي لاتزال نسبتها ضعيفة جدا، خاصة في صفوف كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، حسب آخر إحصائيات ذات الادارة.