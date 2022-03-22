ديوان البحرية التجارية والموانئ: ارتفاع حصيلة النشاط التجاري بالموانئ البحرية ب 4 بالمائة للسنة 2021

شهدت الحركة التجارية خلال سنة 2021 ارتفاعا بنسبة ب 4 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، حيث سجل نشاط الموانئ البحرية التجارية باعتبار ميناء الصخيرة 013ر28 مليون طن سنة 2021، بعد ان كان في حدود 811ر26 مليون طن سنة 2020، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن ديوان البحرية والموانئ.

وشهد حجم السوائب الصلبة نموا بنسبة 26 بالمائة والسوائب السائلة نموا بنسبة 16 بالمائة، كما عرف حجم المحروقات نموا بنسبة 3 بالمائة.

وسجلت البضائع العامة بدورها، وفق المصدر ذاته، ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة، في حين تراجع حجم السوائب الصلبة الغذائية بنسبة 12 بالمائة.

وافاد ديوان البحرية والموانئ، ان حركة المجرورات العابرة للموانئ التونسية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، حيث بلغت 830ر148 الف وحدة سنة 2021، مقابل 633ر142 الف وحدة لنفس القترة من سنة 2020، في حين ارتفعت حمولة المجرورات بنسبة 8 بالمائة.

اما الحاويات فقد سجلت خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 3 بالمائة، حيث بلغت 518ر469 الف وحدة قياس 20 قدما، مقابل 349ر484 الف وحدة قياس 20 قدما لسنة 2020، فيما عرفت حركة المسافرين ارتفاعا بنسبة 83 بالمائة حيث تم تسجيل 774ر584 مسافر خلال سنة 2021، مقارنة بسنة 2020 التي سجلت 231ر319 مسافر.

وارتفعت حركة السيارات ب 76 بالمائة، حيث بلغ عدد السيارات 089ر242 الف سيارة خلال سنة 2021، مقابل 746ر137 الف سيارة خلال سنة 2020، مقابل تراجع طفيف لحركة السفن بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغت 4464 سفينة سنة 2021، مقارنة بسنة 2020 التي سجلت 4567 سفينة، بحسب نفس المصدر.