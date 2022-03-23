كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الــ 24 ساعة الماضية

فيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية

/القيروان

سد الهوارب 5، بوحجلة 3، سيدي سعد 2، عين جلولة 3، العلم 1، ، حفوز 5، العلا 8، نصر الله 4، السبيخة 1، الحاجب 4، الشبيكة 3، القيروان 1، الوسلاتية 6، الشراردة 3، منزل مهيري 3

/المنستير

بني حسان 1، ، صيادة لمطة بوحجر 2، المكنين 3، معتمر 4، منزل نور 1، سيدي بنور 2،

/صفاقس

صفاقس 2

/المهدية

السواسي 3، هبيرة 2، ، سيدي علوان 7، الجم 7، أولاد الشامخ 4، شربان 2 ، الشابة 6

/تونس

تونس قرطاج 2، سيدي بوسعيد 1

/بنزرت

منزل بورقيبة 2، سونين 4، ، بنزرت المدينة 1، تينجة 2 6،سيدي أحمد 1

/نابل

قرمبالية 3، قليبية 2، حمام الغزاز 2، منزل بوزلفة 2، أزمور 4 ، نابل 1 ، منزل بوزلفة والهوارية 2،

/سوسة

القلعة الكبرى 1، ، سيدي الهاني 4، شط مريم 6، حمام سوسة 5، سيدي الهاني 4، حمام سوسة و أكودة 1، سيدي بوعلي 1، سوسة الشمالية 3

/سليانة

قعفور 2، سيدي بورويس 3، مكثر و الكريب 5، كسرى 8، سليانة المحطة 1، سليانة المدينة 2

/الكاف

ساقية سيدي يوسف 14، نبر 8، وادي ملاق 7، الكاف المدينة 10 والكاف بوليفة 6، القصور 4، القلعة الخصبة 7

/ القصرين

القصرين 4، تالة 7، سبيطلة 1 ، العيون 8، فوسانة و فريانة 2، حيدرة 4 ، حاسي الفريد 3، سبيبة 6

/سيدي بوزيد

سوق الجديد 5، سبالة أولاد عسكر 9، بئر الحفي 6، سيدي بوزيد الشرقية 4 ، جلمة 7، سيدي علي بن عون 7، سيدي بوزيد الغربية 4، منزل بوزيان 6، الرقاب 3، المزونة 8 ، سيدي بوزيد الغربية 4، السعيدة 2

/ مدنين

جربة 2

/زغوان

صواف والناظور 2

/ /جندوبة

غار الدماء 13، ووادي مليز وجندوبة 3، بلطة بوعوان 4، فرنانة2

/باجة

قبلاط 1 ، تيبار والعروسة 2، الروحية 6، وعين بوسعدية4

/بن عروس

حمام الانف 7 ، مرناق و بومهل 2

/أريانة

رواد 3، سيدي ثابت 4، شرفش 6، أريانة 5، قلعة الاندلس والمنيهلة 2