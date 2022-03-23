هام: نحو توفير النقل المجاني لجماهير المنتخب في مقابلته ضد مالي

قام والي بن عروس بالاتصال ببقية ولاة إقليم تونس الكبرى ووزارة النقل من أجل توفير النقل المجاني لجماهير مقابلة المنتخب التونسي ضد منتخب مالي، المبرمجة يوم الجمعة 25 مارس المقبل، خاصة وان المباراة تنتهي في حدود الساعة 23.30 ليلا وذلك وفق ما اكده الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي.

وبخصوص تصريحات والي بن عروس عن منع اي لباس داخل الملعب عدى قميص المنتخب الوطني، اكد الدبابي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، ان والي بن عروس نفى هذه التصريحات، مشيرا الى ان القائم على صفحة الولاية في فيسبوك ليست له اي علاقة بالوالي، كما ان الأخير ليست له اي سلطة على الصفحة.

وتابع الدبابي انه وفي اتصاله بالوالي، قال انه تم إخراج تصريحاته عن سياقها وتوظيفها سياسيا.