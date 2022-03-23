حاتم المليكي: “مرسوم مقاومة الاحتكار الذي أصدره قيس سعيّد هو نسخة عن القانون الجزائري”

قال النائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله حاتم الملكي، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، إنّ مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم عيد الاستقلال”عبارة عن عملية نسخ لصق (copier coller) للقانون الجزائري 52 الصّادر في جانفي الماضي”.

وأكّد المليكي في تصريح لإذعة “الجوهرة أف أم” أنه تم نسخ كل بنود هذا القانون باستثناء الفصل المتعلّق بمسؤوليات الدولة والتزاماتها لضمان عدم اللجوء للاحتكار والمضاربة قبل المرور الى البنود المتعلّقة بالجانب الجزائي.

وأشار حاتم المليكي، إلى أنّ القانون الجزائري ينص على تحميل الدولة مسؤوليّة توفير السلع وتزويد الأسواق فيما تم حذف هذا الجانب المهم في مرسوم قيس سعيّد واقتصر على الجانب الردعي والجزائي، معتبرا أن المرسوم تضمن عدة اخلالات.