الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة 378،6 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2022

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر فيفري 2022 عجزا بقيمة 378،6 مليون دينار مقابل عجز 108،6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2021، ليبلغ معدل التغطية 74،6 بالمائة مقابل 83،3 بالمائة سنة 2021 ، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الأربعاء.

وبحسب النشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة، حول “الميزان التجاري الغذائي في موفى فيفري 2022” ، فقد ارتفعت نسبة عجز الميزان التجاري الغذائي من عجز الميزان التجاري الجملي بنسبة 4،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ، حيث ارتفعت من 9،5 بالمائة إلى 14،5بالمائة.

وارتفعت الصادرات الغذائية المحلية بنسبة 23،9 بالمائة ، بينما زادت الواردات بنسبة 38،2 بالمائة من حيث القيمة.

ووفق المصدر ذاته، فإن العجز المسجل يعزى، بالأساس إلى الزيادة في معدل الواردات من الحبوب بنسبة 32 بالمائة والسكر بنسبة 236،5 بالمائة والزيوت النباتية بـنسبة 119،6 بالمائة بالرغم من زيادة صادرات زيت الزيتون بنسبة 48،9 بالمائة .

وعلى مستوى الصادرات، سُجل تحسن ملحوظ في معدل ??سعر زيت الزيتون (10،79 دينار/ كغ) بارتفاع بنسبة 41،1 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

كما ارتفعت أسعار القوارص بنسبة 6،7 بالمائة ، فيما انخفضت أسعار منتجات الصيد البحري والطماطم والتمور بنسبة 18،5 بالمائة و 17،9 بالمائة و 9،8 بالمائة على التوالي.

وبخصوص الواردات ، سجلت أسعار منتجات الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين والشعير والذرة) زيادة تراوحت بين 34 بالمائة و 97 بالمائة مقارنة بسنة 2021. كما لاحظ المرصد في موفى فيفري 2022 زيادة كبيرة في واردات اللحوم والبطاطا والسكر والزيوت النباتية. و قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 95،3 بالمائة والسكر بنسبة 83،3 بالمائة واللحوم 75بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 23،5 بالمائة، فيما تراجعت أسعار البطاطا بنسبة 5،1 بالمائة.

يذكر أن العجز الجملي في الميزان التجاري سجل في موفى فيفري 2022 ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة (2614،5 مليون دينار)

مقابل (1894،3 مليون دينار) سنة 2021.

وشكلت الصادرات الغذائية نسبة 12،4 بالمائة من إجمالي الصادرات بينما شكلت الواردات الغذائية 12،8 بالمائة من إجمالي الواردات.