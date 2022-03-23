عصام الشّابي: “والي بن عروس هو النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية”

الهاشمي الوزير يرجّح تسجيل موجة جديدة لفيروس كورونا في هذا التاريخ #خبر_ عاجل

الهيئة المديرة للنادي الافريقي تطالب بمحاسبة كل المذنبين في قضيّة عمر العبيدي

نبيل حجّي يستنكر الأحكام الجزائيّة التي صدرت في مرسوم مقاومة المضاربة والاحتكار

صادم: في سوسة..يعاشر ابنة زوجته معاشرة الأزواج ويتاجر بها جنسيا مقابل المال..

2022/03/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

وردت مكالمة هاتفية على منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية مفادها تعمد فتاة (من مواليد 2003) الفرار من منزلهم على خلفية تعمد زوج والدتها اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ حوالي 06 سنوات والإتجار بها جنسيا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها فقد أكّدت المتضررة أنها أنجبت طفلا في أواخر سنة 2020 سرعان ما فارق الحياة جراء إهماله، ليعمد المتهم إلى التخلّص من جثته بإلقائها داخل سلة النفايات بجهة سيدي بوعلي سوسة.

وللغرض تم نصب كمين للمعني من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة الشمالية التي تعهدت بالبحث في الموضوع .

وبالقبض على المظنون فيه وسماعه إعترف بكل ما نسب اليه مضيفا أنه تولى التخلص من الرضيع بمشاركة الفتاة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بسوسة 02 أذن بالإحتفاظ به من “أجل الإغتصاب تحت طائلة التهديد والاستغلال الجنسي والقتل العمد لرضيع والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn