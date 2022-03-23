صادم: في سوسة..يعاشر ابنة زوجته معاشرة الأزواج ويتاجر بها جنسيا مقابل المال..

وردت مكالمة هاتفية على منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية مفادها تعمد فتاة (من مواليد 2003) الفرار من منزلهم على خلفية تعمد زوج والدتها اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ حوالي 06 سنوات والإتجار بها جنسيا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها فقد أكّدت المتضررة أنها أنجبت طفلا في أواخر سنة 2020 سرعان ما فارق الحياة جراء إهماله، ليعمد المتهم إلى التخلّص من جثته بإلقائها داخل سلة النفايات بجهة سيدي بوعلي سوسة.

وللغرض تم نصب كمين للمعني من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة الشمالية التي تعهدت بالبحث في الموضوع .

وبالقبض على المظنون فيه وسماعه إعترف بكل ما نسب اليه مضيفا أنه تولى التخلص من الرضيع بمشاركة الفتاة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بسوسة 02 أذن بالإحتفاظ به من “أجل الإغتصاب تحت طائلة التهديد والاستغلال الجنسي والقتل العمد لرضيع والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.