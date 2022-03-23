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نبيل حجّي يستنكر الأحكام الجزائيّة التي صدرت في مرسوم مقاومة المضاربة والاحتكار

نبيل حجّي يستنكر الأحكام الجزائيّة التي صدرت في مرسوم مقاومة المضاربة والاحتكار

2022/03/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استنكر القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي التضارب والتناقض في المراسيم التي أصدرها قيس سعيّد المتعلّقة بمنع الاحتكار والصلح الجزائي، إذ تتمّ مسامحة من نهب البلاد ويتمّ سجن من قام بتخزين مواد مدعمة مع مصادرة السلع والمحل.

وكتب نبيل حجّي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك:

دون الدخول في تفاصيل المراسيم اللي صدرت ليوم (فيها برشة ما يتقال)، اما بربي حد يعطيني خيط ناظم في طريقة تفكير السلطة :
مرسوم للعفو الجزائي عمن نهب الدولة التونسية (اسقاط العقوبة السجنية مقابل استرجاع المنافع الحاصلة) المتعلقة بالمال العام و ملك الدولة و الرشوة و غسيل الاموال ….
في نفس الوقت
مرسوم يقضي بسجن المضاربين من عشر سنوات الى مؤبد و مصادرة املاكه الناتجة عن المضاربة.
يعني نسامحو مثلا اللي قام بنهب الدولة في 10 مليارات، يرجعهم و طاح الكف على ظلو.
و نحكمو 20 سنة حبس على اللي خبى 10 شكاير سميد باش يضارب فيهم (مع مصادرة السلع و المحل).
حد يفسرلي كيفاش تخمم الدولة هاذي … طبعا اذا سلمنا انها تخمم.

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