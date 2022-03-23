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هذا فحوى اللقاء بين سعيد ورئيسة الحكومة..

2022/03/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم وضعها يوم 20 مارس 2022.

كما تم، بالمناسبة، تناول المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولي، فضلا عن دعم منظمة اليونسكو ومؤسسات أخرى في الخارج على غرار مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية لمشروع إحداث المركز العالمي لفنون الخط بتونس.

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