الهيئة المديرة للنادي الافريقي تطالب بمحاسبة كل المذنبين في قضيّة عمر العبيدي

ذكرت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، في بلاغ اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بموقفها المبدئي من قضية شهيد المدارج عمر العبيدي، مؤكدة أنها تعتبرها أولوية مطلقة دعما منها لحق جماهيرها في معاملة إنسانية لائقة ومحترمة داخل كل المنشآت الرياضية.

كما أوضحت أن قيامها بالحق الشخصي في القضية يؤكد على عدالتها الثابتة و بعدها الإنساني ودفاعا منها على حق عائلة فقدت سندها وجمهور يبحث عن الحقيقة، مشيرة إلى ان غايتها إحياء الحقيقة ومحاسبة كل المذنبين والمتسببين في وفاة شهيد المدارج عمر العبيدي.

وأكدت الهيئة موقفها الداعم لعائلة الفقيد والجماهير و لكل مكونات المجتمع المدني المدافعة على حق الشهيد، وتنتظر معهم جلسة 31\03\2022 لتتضح معاليم الصورة الحقيقة و يترسخ للجميع قناعة ثابتة أنه لا طريق اليوم إلا في طريق عادل عبر محاكمة عادلة لا تخشي في الحق لومة لائم، وفق نص البلاغ.