الطبوبي يشدد على انفتاح اتحاد الشغل على الإصلاحات شريطة عدم المس بقوت التونسيين

عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية اليوم الأربعاء خلال لقائه بمقر الاتحاد سفيرة المملكة المتحدة بتونس الين ونترتون عن انفتاح الاتحاد على الإصلاحات شريطة عدم المس قوت التونسيين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.

وأكد الطبوبي، وفق ما جاء في بيان نشره الاتحاد على صفحته “حرص الاتحاد على دعم المسار الديمقراطي وفق حل تونسي تونسي بعيدا عن الوصفات الجاهزة”، داعيا إلى دعم تونس من قبل شركائها اقتصاديا واجتماعيا في ظل التطورات الدولية المتسارعة.

من جانبها عبرت سفيرة المملكة المتحدة بتونس عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مراحل بناء الدولة التونسية، مؤكدة التقدير الدولي للمنظمة المحرزة على جائزة نوبل للسلام.

كما اجتمع الطبوبي، وفي وقت سابق، بسفير مملكة بلجيكا بتونس كريستوف باسومبيار حيث تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية دعم تونس في الانتقال الديمقراطي ومساعدتها على الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب عبر شركائها مع التشديد على إيجاد حل تونسي تونسي.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أكد أمس خلال افتتاحه بقصر المؤتمرات بالعاصمة المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي بتونس أ اتحاد الشغل لن يتراجع عن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على حاجة تونس إلى تضامن وطني ووحدة صف من خلال توافقات تستدعيها الخيارات الوطنية أمام الجهات المانحة، مبينا أنه طالب رئيس الجمهورية بالسماع إلى رأيه فيما يتعلق بالملفات الحارقة لاسيما في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.