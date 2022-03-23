الجرندي يتحادث بباكستان مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أبرز عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقائه بباكاستان مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عزم تونس واستعدادها لمساندة الأمين العام في مهامه، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات جسيمة متعددة الأبعاد.

وأكد الجرندي خلال اللقاء، أن الوضع الدولي الراهن يشجع على المضي قدما في شراكات مع مختلف التجمعات الدولية الأخرى لمجابهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما أبلغ الامين العام للمنظمة، تحيات رئيس الدولة قيس سعيّد وتهانيه بانتخابه على رأس المنظمة، وتمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه، مبرزا أهمية المنظمة التي تضم عددا هاما من الدول الأعضاء والمراقبين الذين ينتمون إلى مختلف الفضاءات الجغرافية.

من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة، أهمية تضافر جهود كافة الدول الأعضاء من أجل التوقي من النزاعات في الفضاء الإسلامي، والتشجيع على وضع تصورات عملية من شأنها أن تدعم التكامل في التنمية، وتعزز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يشار الى أن اللقاء جرى على هامش مشاركة الجرندي في أشغال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2022 بالعاصمة الباكستانية اسلام أباد.