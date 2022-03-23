نقابة الصحفيين تصدر برقية الإضراب المقرر تنفيذه بالمؤسسات الإعلامية العمومية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الأربعاء برقية الإضراب العام الحضوري المزمع تنفيذه يوم 2 أفريل القادم بمؤسسات الإعلام العمومي.

ووجهت النقابة البرقية إلى الطرف الحكومي ممثلا في رئيسة الحكوم ووزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل، والمسؤولين الأول عن تسيير مؤسسات التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب – لابراس.

وطالبت النقابة بتعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، و التلفزة التونسية والإذاعة ، طبقا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وحسب عقود برامج وأهداف تقطع مع سياسات المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية.

ودعت إلى إنهاء كل أشكال الإنحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية

وشددت على ضرورة إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي

كما طالبت في برقية الاضراب بتفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين

ودعت إلى الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق ،وإلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية

كما طالبت نقابة الصحفيين بنشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي