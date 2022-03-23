منوبة: المجلس الجهوي للنظافة يقر توصيات وتدابير لمعالجة معضلة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء

سيتركز الاهتمام في الفترة القادمة بولاية منوبة على تحديد قائمة في المصبات النهائية التي يمكن استغلالها لوضع فواضل البناء والهدم بمختلف بلديات الجهة، فضلا عن تنظيم حملات دورية لمراقبة النقل والإلقاء العشوائي لتلك الفواضل.

كانت تلك من أهم توصيات المجلس الجهوي للنظافة، المنعقد اليوم الاربعاء، بإشراف والي منوبة، محمد شيخ روحه، وبحضور الإطارات الجهوية والأمنية ورؤساء البلديات، والذي تركزت أشغاله على متابعة الوضع البيئي بالجهة، وتدارس الحلول الممكنة لتحسينه.

واستعرض المجلس الإشكاليات المسجلة بمختلف المناطق، والمتعلقة بالإالقاء العشوائي لفواضل البناء والفضلات في الأراضي البيضاء وعلى الطرقات، خاصة من قبل أصحاب الشاحنات، وتمت الدعوة، في هذا الإطار، إلى مزيد ردع المخالفين والتصدي لانتهاكاتهم المتواصلة في حق البيئة والمحيط، وذلك بتكثيف المراقبة من قبل الشرطة البيئية والمصالح الأمنية.

كما تناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه عمل البلديات، والمتعلقة بكثرة المصبات العشوائية، مقابل نقص المعدات والموارد البشرية لدى البلديات وتدني نسبة جاهزية المعدات المتوفرة، وتمت التوصية، في هذا الجانب، بضرورة تفعيل آليات العمل المشترك بين مختلف البلديات في مجال النظافة والعناية بالبيئة.

وأوصى المجلس، الذي حضر أعماله المعتمدون ورؤساء البلديات والمديرون الجهويون للبيئة والتجهيز والإسكان والتطهير والفلاحة والمصالح الأمنية والشرطة البلدية، بعقد لجان محلية للنظافة، وضبط برنامج تدخل تشاركي بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية والجمعيات المختصة في مجال البيئة ومكونات المجتمع المدني، التي يتوجب التنسيق معها للقيام بحملات توعوية لمزيد تحسيس المواطنين بأهمية النظافة والعناية بالبيئة، والالتزام بالاجراءات والقوانين المعمول بها عند القيام بأشغال البناء ونقل الفضلات.

وأكد والي الجهة في ختام المجلس، ضرورة تكثيف تدخلات النظافة بمداخل المدن والطرقات والساحات والأراضي البيضاء، والتخلص الفوري من فواضل البناء والمصبات العشوائية، بمساعدة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ومندوبية الفلاحة.