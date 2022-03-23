المهدية : إيقاف 19 مجتازا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

أوقف الحرس البحري بالمهدية، اليوم الأربعاء، مركب صيد على متنه 19 مجتازا يحملون جنسيات مختلفة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال مصدر من الحرس البحري بالمهدية، في تصريح لـ”وات”، أن المركب يعود لمهاجرين أفارقة انطلقوا في رحلة هجرة غير نظامية من شواطئ صفاقس، مبيّنا أن خافرة تابعة للحرس البحري قصدت المركب حالما دخل سواحل الجهة، ليقوم قائد المركب بالهروب بمركب آخر ويترك بقية المهاجرين.

وأضاف، أن مجموعة المهاجرين تضم 10 نساء و7 رجال، إلى جانب طفلين اثنين تم نقلهم إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية، لافتا إلى أنه ستجري استشارة النيابة العمومية بالمهدية في الغرض، لتقرر الإجراء اللازم اتخاذه في شأنهم.