بطلة التنس بارتي تتطلع لقضاء وقت مع عائلتها ومساعدة السكان الأصليين في أستراليا

قالت بطلة التنس آشلي بارتي اليوم الخميس إنه لا يوجد وقت مثالي للاعتزال، لكن فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام جماهير بلادها كان النهاية المثالية لمسيرتها.

وفي حديثها إلى وسائل إعلام في برزبين بعد يوم من قرارها المفاجئ بالاعتزال، قالت بارتي الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إنها ليست نادمة على الابتعاد عن التنس بعمر 25 عاما رغم تصدر التصنيف العالمي.

وأضافت “كان هناك هذا التحدي المتمثل في خوض بطولة أستراليا المفتوحة ومحاولة الفوز بها، والذي كان دائما هدفي، والقيام بذلك أمام الأشخاص الذين عنوا لي الكثير كان لا يصدق.

“لا توجد طريقة مثالية، ولا يوجد توقيت مثالي، لكنها كانت طريقتنا المثالية وكانت نهاية رائعة”.

وأضافت “الجمهور في تلك الليلة في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لم يكن مثل أي جمهور لعبت أمامه من قبل واستمتعت بذلك معهم ومع فريقي”.

وكانت بارتي حريصة على عدم الحديث عن خططها المستقبلية لكنها قالت إنها ستستمتع بمزيد من الوقت مع العائلة وإنها تريد المساهمة بشكل أكبر في مساعدة الشبان من السكان الأصليين في الرياضة بشكل عام.

وتابعت بارتي وهي اللاعبة الثانية من السكان الأصليين التي تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى “أنا متحمسة حقا لإتاحة الفرصة للشبان من السكان الأصليين. سنعمل على هذا على المسار الصحيح لكنني متحمسة لقضاء المزيد من الوقت في هذا الأمر”.

وأكدت بارتي أنها ستُخرج نفسها من تصنيف اتحاد اللاعبات المحترفات والذي سيتم تحديثه بعد انتهاء بطولة ميامي المفتوحة.

وستكون البولندية إيجا شيانتيك هي المرشحة الأولى لصدارة التصنيف.

وقالت بارتي “إذا كانت إيجا، فلا يوجد شخص أفضل. إنها تستحق ذلك تماما وأتمنى أن تعتلي صدارة التصنيف”.