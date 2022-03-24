قضيّة الجهاز السرّي لحركة النهضة: مباركة البراهمي و زهير حمدي أمام القضاء #خبر_ عاجل

أكّدت مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي أنّه تمّ يوم أمس الاستماع اليها والى زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في ما عرف بملف “الجهاز السري” والقضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قائلة “رفعنا شكاية في شأن راشد الغنوشي ومصطفى خذر ونعوّل على قضاء عادل بعد 9 سنوات من الانتظار”.

ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس 24 مارس 2022 عن البراهمي قولها: “تمّ يوم أمس سماعي بصفتي قائمة بالحق الشخصي عني وعن أبنائي وتمّ سماع زهير حمدي بصفته أمين حزب التيار الشعبي ..كنا قد رفعنا شكاية على راشد الغنوشي ومصطفى خذر وكل من تورط في الجهاز السري وطالبنا قاضي التحقيق بتتبع المشتكى بهم خاصة اننا نبحث منذ 9 سنوات عن الحقيقة”.