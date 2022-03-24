جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 24 مارس 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض الأخبار الوطنية والعالمية من أبرزها تصريح الخبير الاقتصادي معز الجودي حول الاجراءات العاجلة لرئاسة الحكومة لدفع الاقتصاد وتسليط الضوء على امكانية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اضافة الى أن علماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة وخطيرة من كورونا .

وقد أورد موقع اذاعة “شمس أف ام” تصريحا للخبير الاقتصادي معز الجودي ، اعتبر فيه أن الاجراءات العاجلة التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة لدفع الاقتصاد هي “مجرد شعارات”.

ودعا الجودي في برنامج “الماتينال” رئيسة الحكومة الى الخروج لطمأنة الشعب التونسي والمستثمرين ،معتبرا أن الحكومة الحالية ليست متحملة لمسؤوليتها في القيادة.

واعتبر الخبير الاقتصادي ، أن الرقمنة وتطوير المنظومة الاعلامية موحدة بين جميع الوزارات ، الى جانب تطوير الرقمنة في المعاملات الادارية ، هي من أبسط الاصلاحات التي يجب أن تنطلق بها الحكومة في مسار الاصلاحات المنتظرة منها .

وفي تعليقه على الترقيم السيادي لتونس ، أضاف المتحدث ،أن مهمة العودة للتصنيف القديم ،أصبحت أكثر تعقيدا خاصة وأن الممولين والمستثمرين لا يقدمون الدعم والاستثمار المالي الى دول في مثل هذا التصنيف المتدني .

وتابع الجودي أن هذا الترقيم لايسمح لتونس بالخروج الى السوق الاقتصادية العالمية كما يمنعها أيضا من الحصول على قروض ، مشيرا الى أنه الى جانب الاصلاحات الكبرى والجوهرية المطلوبة من الدولة ،فان تونس اليوم لها احتياجات مستعجلة وفي مقدمتها صرف الأجور مستقبلا .

وتطرق موقع اذاعة” موزاييك أف أم” الى مداخلة أحمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أوضح فيها أن منظوري الغرفة سينظمون وقفة احتجاجية يوم 29 مارس أمام وزارة التجارة من أجل مساندة المستهلك التونسي ورفض أسعار اللحوم الحمراء التي بلغت حاليا أكثر من ثلاثين دينارا ،الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن ، وفق قوله .

وشدد العميري في برنامج “صباح الناس ” على وجود نقص في انتاج اللحوم الحمراء ، قائلا ” أن الاسعار مرجحة للارتفاع خلال قادم الأسابيع بعد أن بلغت حاليا 32 دينارا .

وندد العميري بغياب استراتيجية واضحة للسيطرة على الأسعار وايجاد حلول جذرية لهذا الاشكال الذي دفع المواطن الى الاقبال على لحوم الحمير والخيول وفق قوله .

وأفاد موقع “راديو اكسبريس أف أم” بأن امكانية تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر 2022مازال ممكنا اذا توفرت الارادة السياسية لتوضيح قوانين اللعبة من قانون انتخابي وشروط الترشح وهيئة مشرفة على العملية أيضا وغيرها من الظروف اللازمة.

وذلك وفق ما صرح به الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي .

وأشار الجندوبي في برنامج “اكسبريسو” ، الى أنه من الممكن تعبئة الطاقات الضرورية وخلق المناخ السايسي والنفسي أيضا لانجاح العملية الانتخابية في حال توفر هذه الشروط وضمانات سير العملية الانتخابية حسب معايير النزاهة والشفافية .

ودعا الجندوبي رئيس الجمهورية الى أن يكون واضحا وبخطاب يفهمه الناس دون الحاجة للتأويل والتفسير، مشيرا الى أن المساس من قانون الانتخابات يمكن أن يكون بعد الانتخابات ولكن تغيير قوانين اللعبة في هذا الظرف غير مسموح “.

ونشر موقع اذاعة “جوهرة أف أم” ، أن مجموعة علماء من بريطانيا تتوقع أن يكون التطور اللاحق للفيروس التاجي المستجد أكثر خطورة وأسرع انتشارا ، مقارنة بالمعروفة حاليا .

ويزعم العلماء أنه ليس من مصلحة الفيروس موت حامله بل على العكس من مصلحته أن يبقى حيا ليستمر في نشر العدوى .

ووفق لهذه النظرية فان ظهور متحور “أوميكرون ” هو مرحلة طبيعية في تطور الفيروس .