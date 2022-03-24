الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الخميس، مساعدة وزير الخارجية، الأمريكي، المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، التي تؤدي حاليا زيارة الى تونس، حسب ما اعلن عنه الاتحاد في بلاغ له اليوم.

و تطرق اللقاء الذي تواصل لأكثر من ساعة وربع، حسب الاتحاد، إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتونس وكيفية دعم التجربة الديمقراطية.

وعبر الجانب الأمريكي، حسب ذات البلاغ، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاستعمار في الدفاع عن القضايا الوطنية.

وابرزت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة مجددت تأكيد الإدارة الأمريكية على أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وقيم الحريات العامة والفردية والديمقراطية.

وثمنت الدور التاريخي للاتحاد في كل الأزمات التي مرت بها تونس.

وأكد الطبوبي، من جهته، انفتاح الاتحاد على الإصلاحات مشيرا الى انه “موقف عبرت عنه المنظمة في كافة الفترات ومع كل الحكومات شريطة عدم المس بقوت التونسيات والتونسيين وضرورة أن يتقاسم الجميع التضحيات وحتى لا تكون لها تبعات على الاستقرار في البلاد”

وبين الأمين العام أن الوضع الذي تمر به تونس يتطلب الدعم من أصدقائها للخروج من الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي الصعب كما أن الاتحاد يؤكد على ضرورة إيجاد حزمة موحدة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتؤدي مساعدة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، حاليا، زيارة الى تونس كجزء من زيارتها إلى المنطقة، حسب ما أعلنت عنه سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس امس.

وبينت السفارة انه سيكون لمساعدة وزير الخارجية، خلال فترة تواجدها في تونس، لقاءات بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة وحماية حقوق الإنسان والدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في ديمقراطية ثابتة.

كما ستناقش، حسب السفارة، القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه تونس نتيجة الحرب الروسية في اكرانيا.

وستلتقي مساعدة الوزير بنشطاء حقوق الإنسان وقادة نقابات العمال وممثلي المجتمع المدني التونسي الآخرين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول الفرص والتحديات التي تواجه تونس.