تطاوين : تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الخميس عن تسجيلها 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 07 حالات في رمادة و05 حالات في تطاوين الشمالية و 04 حالات في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن ,

وتسارت الادارة الجهوية ايضا في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى اقامة مصابين اثنين بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين

و مصابين اثنين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة لتلقى العلاج تحت المراقبة الطبية,

وتواصل الادارة الجهوية تنظيم حملات التلقيح في الاسواق الاسبوعية للترفيع في عدد الملقحين ضد فيروس كورونا وخاصة باضافة جرعة تعزيز المناعة التي مازالت نسبتها ضعيفة جدا خاصة في صفوف كبار السن واصحاب الامراض المزمنة حسب اخر احصائيات الادارة المعنية,

وامام التخلي شبه الكلي عن لبس الكمامة والتباعد الجسدي خلال ايام المهرجان الدولي للقصور الصحراوية يتخوف الكثيرون من تفشي العدوى من جديد واصابة الكثيرين من المتابعين لهذه التظاهرة الثقافية الشعبية في مختلف محطاتها وفقراته.,