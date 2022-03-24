توزر: ضبط حاجيات الجهة من مختلف المواد الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان والانطلاق في توزيع 14360 لترا من الزيت المدعم

استعدادا لتأمين وتوفير مختلف المواد الأساسية الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان، انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، في التنسيق من أجل توفير جميع هذه المواد وضبط حاجيات الجهة منها.

وقد تم في هذا الإطار، الانطلاق في تزويد الجهة بكميات من الزيت النباتي المدعم، بلغت الى غاية اليوم، 14360 لترا، على أن تتواصل عمليات التزويد في الفترة المقبلة، وفق ما أكده اليوم الخميس، لـ(وات)، المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي.

وبيّن نفس المصدر، بأن السوق ستشهد توفر أغلب المواد الضرورية، على غرار دقيق السميد والفارينة، وكذلك البيض والحليب واللحوم البيضاء، ومن المنتظر ضخ كميات منها تباعا، بالاعتماد على المخزونات التعديلية.

ولاحظ، أن المخزون الوطني من البيض يقدر بـ15,5 ملايين بيضة، الى جانب الشروع في ضخ كميات من البطاطا من المخزون التعديلي، وكانت حصة ولاية توزر منها خلال هذا الأسبوع بـ40 طنا، حسب تأكيده، لافتا الى أنه من المرجح عدم تسجيل نقص في أي من المواد الأساسية.

وبخصوص البرنامج الرقابي المخصص لشهر رمضان، أفاد بأن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة خصصت 5 فرق مراقبة، يتولى الفريق الأول متابعة وضعية التزويد في سوق الجملة وأسواق التفصيل بشكل يومي، وتقوم 3 فرق موزعة على جميع المعتمديات بتأمين المراقبة الاقتصادية في الفضاءات التجارية المختلفة والأسواق اليومية والاسبوعية، ليقوم فريق خامس بشكل يومي في فترة ما بعد الظهر، بتلقي شكايات وملاحظات المواطنين والتدخل لمعالجتها.

كما سيتم في النصف الثاني من شهر رمضان، ضبط برنامج رقابي خصوصي وفقا خاصيات ونوعية الاستهلاك.