عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي، ان نشاط الرياح هذه الليلة يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة في ظل توقعات بتراوح الحرارة ، صباح غد الجمعة، بين 10 بالقصرين و 20 درجة ببرج الخضراء.

ولاحظ المعهد في بلاغ، اصدره مساء الخميس ، ان البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في حين يكون الطقس في حالة صحو نسبي خلال هذه الليلة

وتكون الاجواء بشكل عام مغيمة جزئيا باغلب الجهات ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 9 و13 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 7 بالمرتفعات كما تصل إلى 17 درجة بأقصى الجنوب.

وتشير البيانات المتعلقة بصباح غد الجمعة، الى هبوب رياح قوية بكل من بنزرت وتونس العاصمة ونابل وزغوان والمهدية وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وتكون مثيرة للرمال بكل من قبلي وتوزر وبرج الخضراء.