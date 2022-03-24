منوبة: الانطلاق في تزويد نقطة البيع من المنتج الى المستهلك ببرج العامري بـ960 لترا من الزيت المدعم يوميا

شرعت الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، منذ أمس الأربعاء، في تزويد نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك المحدثة بتاريخ 22 فيفري الماضي من قبل ديوان الأراضي الدولية ببرج العامري، بكمية 960 لترا من الزيت النباتي المدعم، وفق ما ذكره، اليوم الخميس لـ(وات)، المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزياني.

وتتواصل، إلى جانب ذلك، عملية تعليب كمية 150072 لترا من الزيت النباتي المتوفّرة، بوحدتي تعليب الزيت النباتي المدعّم الكائنتين في منطقتي دوّار هيشر والمرناقية، بعد انطلاقها منذ 17 مارس الجاري.

وقد بلغت المبيعات من هذه المادة إلى غاية يوم 23 مارس الجاري، 117564 لترا، منها 61 الف لتر وزعت على المزودين وتجار الجملة للمواد الغذائية.

وتسهر مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالاشراف المباشر، وفق الاجراءات والشروط المعمول بها، على عمليات التوزيع على المحلات التجارية بمختلف الأحياء السكنية، علما وأنها لاتزال متواصلة.

وتم في هذا الاطار، توزيع وتوجيه كميات قاربت الـ26 ألف لتر إلى الأحياء الشعبية والمناطق النائية، على غرار حي خالد بن الوليد، وحي بشوشه دوار هيشر، وحي الفراشيش، وحي الأمل، وسيدي عمر، وحي بوستيل الدندان منوبة، وحميم، والفجة المرناقية، برج التومي طنقار، وحي بن نفيسة، والمهرين طبربة والبطان.