سعيّد يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات تحسبا لأي هجمات سيبرنية ضدّ المؤسسات

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دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرنية التي تعد نوعا من الإرهاب تلجأ إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وجميع أنواع المؤسسات.

وتطرق سعيّد الى هذا الملف، خلال استقباله بقصر قرطاج، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، في وقت شهدت فيه عدة مواقع محاولات اختراق خلال الأيام الماضية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجهورية.

وتناول اللقاء كذلك الاستشارة الوطنية “ومحاولات تعطيلها من جهات تمّ تحديدها بالرغم من نجاح الاستشارة بفضل إرادة الشعب التونسي والإطارات التونسية التي تصدّت للمحاولات اليائسة التي تم إحباطها”، وفق المصدر ذاته.