تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

تكون السماء اليوم الجمعة، عامة مشمسة تتخللها بعض السحب المرتفعة، ودرجات الحرارة في ارتفاع نسبي مع هبوب الرياح الجنوبية، لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 21 و26 بالجنوب كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء

وتبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية

والنشرات التحذيرية بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري سارية المفعول والبحر شديد الاضطراب إلى هائج..

أما ليلا فمن المنتظر نزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط.