كندا بعشرة لاعبين تهدر الفرصة الأولى للتأهل لكأس العالم بخسارة أمام كوستاريكا

فازت كوستاريكا 1-صفر على عشرة لاعبين من كندا لتحرمها من فرصتها الأولى لضمان التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 الليلة الماضية.

ودخلت كندا المباراة بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزيمة في الدور الأخير بتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) وكانت بحاجة للفوز للتأهل للنهائيات لأول مرة منذ 1986.

لكن كندا تلقت ضربة قوية بعد طرد مارك-أنطوني كاي في الدقيقة 34 ثم زادت الأمور سوءا عندما هز سيلسو بورجيس الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورغم الخسارة، ما زالت كندا تتصدر الدور الأخير من التصفيات برصيد 25 نقطة متفوقة بثلاث نقاط على المكسيك والولايات المتحدة بعد تعادلهما بدون أهداف بملعب أزتيكا.

وقفزت كوستاريكا إلى المركز الرابع ولها 19 نقطة وما زالت تملك فرصة التأهل مباشرة للنهائيات.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض رابع الترتيب الملحق العالمي ضد فريق من الأوقيانوس.

وستكون الفرصة الثانية لكندا عندما تستضيف جاميكا في تورونتو يوم الأحد قبل أن تختتم مبارياتها في بنما يوم الأربعاء.

وطُرد كاي لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يمنح بورجيس التقدم لكوستاريكا بضربة رأس رائعة.

وتحسنت كندا بعد لاستراحة وسدد تاجون بوتشانان في العارضة كما أبعد الحارس كيلور نافاس تسديدة بعيدة المدى من ريتشي لاريا.

واكتفت بنما بالتعادل 1-1 مع هندوراس حيث منحها رولاندو بلاكبرن التقدم في الشوط الأول لكن الفريق الضيف الذي لم يفز في أي مباراة أدرك التعادل عبر كيفن لوبيز في الدقيقة 65.

وتراجعت بنما للمركز الخامس متأخرة بنقطة واحدة عن كوستاريكا لكنها ما زالت تملك فرصة التأهل لقطر. وتعادلت السلفادور 1-1 مع جاميكا لتنتهي آمالها في بلوغ النهائيات.

وكانت السلفادور بحاجة للفوز للحفاظ على إمكانية احتلال المركز الرابع وتقدمت في الدقيقة 21 عبر إيريك زافاليتا لكن جاميكا أدركت التعادل بهدف أندريه جراي قبل 18 دقيقة من النهاية.