الاطاحة بفتاة تخفي 250 غ من الزطلة في أماكن حساسة من جسمها

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، من إيقاف مسافرين تونسيين (شاب وفتاة) قادمين من بلد عربي مجاور بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية

وبتفتيشهما تفتيشا دقيقا عُثر لدى الشاب على 4 كبسولات من مخدّر القنب الهندي “زطلة” ، وحوالي 250 غ من ذات المخدّر لدى الفتاة مخفية بمناطق حساسة من جسمها.

وبالتحري مهما اعترفا بابتلاعهما لـ 90 كبسولة أخرى من المخدّر المذكور، كما تم بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية، إحالة المعنيان رفقة المحجوز إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات لاستكمال الأبحاث في شأنهما